Asian Games 2023: घटिया अंपायरिंग..कबड्डी मैच में विवाद पर फूटा सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा

एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2o23) में शनिवार को मेंस कबड्डी टीम (Kabaddi) के फाइनल में जमकर बवाल हुआ. विवादों के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 33-29 से हराया. मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक रेड के अंकों को लेकर अंपायर से भिड़ गए, जिसे लेकर खूब ड्रॉमा हुआ. विवाद हंगामा और धरने के बीच इस मैच को भारतीय टीम ने 33-29 से अपने नाम किया. विवाद के कारण काफी देर तक खेल रुका रहा. सोशल मीडिया यूजर्स ने अंपायर की भूमिका को लेकर अपना विरोध जताया है.

दूसरे हाफ में सिर्फ दो मिनट का खेल बचा था और स्कोर 28-28 की बराबरी पर था, उसके बाद रेफरी के फैसले को लेकर विवाद हो गया. पवन शेहरावत रेड में किसी भी डिफेंडर को छुए बिना लॉब में चले गए और रेफरी ने उन्हें आउट करार दिया. मगर पवन के साथ-साथ ईरान के पांच खिलाड़ी भी लॉबी में गए और रेफरी ने सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट करार दिया, भारतीय खिलाड़ियों ने इस फैसले पर सवाल उठाया. भारत के विरोध के बाद फैसला ईरान के विरोध में गया तो ईरान के खिलाड़ियों ने विरोध जताया और मैट पर बैठ गए.

रेफरी बार-बार फैसला बदलते रहे और विरोध होता रहा. हंगामा और विरोध के बाद मैच को सस्पेंड किया गया. लंबे विवाद के बाद अंत में भारत को तीन और ईरान को एक पॉइंट दिया गया, नियम यही था और इसी वजह से ईरान को सहमत होना पड़ा, फिर जाकर मैच दोबारा शुरू हो पाया. तीन अंक मिलने के बाद भारत ने 31-29 से लीड ले ली. मैच शुरू हुआ तो भारतीय डिफेंडर ने ईरान के रेडर को आउट किया और फिर आखिरी रेड में भारतीय रेडर ने प्वाइंट लेकर 33-29 से मुकाबले को जीत लिया.

Unreal drama at the Court of #Kabaddi in the Asian Games Final between India & Iran. 🇮🇳🇮🇷

Poor umpiring, poor management, against the goodwill of this beautiful sport. These Asian Games have been disappointing in terms of officials.#AsianGamespic.twitter.com/B1MVpOWysW

— The CrickFun (@TheCrickFun) October 7, 2023