बीते 2 महीने से ज्यादा समय से देश में चल रहे किसान आंदोलन को अब दुनिया के कई सिलेब्रिटीज भी अपना समर्थन दे रहे हैं. दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना (Rihanna) ने भी किसान आंदोलन के समर्थन पर एक ट्वीट किया. यह बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) को नागवार गुजरी और उन्होंने रिहाना के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें सही नसीहत दे दी. ओझा ने रिहाना को कहा कि उन्हें हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं हैं. देश को अपने किसानों पर गर्व है और हम जल्दी ही उनके मुद्दों का हल ढूंढ लेंगे.

बारबाडोस में जन्मी 32 वर्षीय रिहाना ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए भारत में हो रहे किसान आंदोलन पर वैश्विक ध्यान खींचने के मकसद से यह ट्वीट किया था. इस पर ओझा ने अपना रिप्लाई देते हुए लिखा, 'मेरा देश अपने किसानों पर गर्व करता है और यह बखूबी जानता है कि वे कितने जरूरी हैं, मुझे भरोसा है कि इसे जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा. हमें किसी बाहरी की जरूरत नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय मामलों में रुचि दिखाए, जिनसे उसका कोई लेना-देना नहीं है.'

My country is proud of our farmers and knows how important they are, I trust it will be addressed soon. We don't need an outsider poking her nose in our internal matters!

— Pragyan Ojha (@pragyanojha) February 2, 2021