FIFA वर्ल्ड कप 2026: वर्ल्ड कप से हारने के बाद पुर्तगाल को तीसरा झटका, रोनाल्डो के आखिरी वर्ल्ड कप के बाद कोच मार्टिनेज ने भी दिया इस्तीफा

पुर्तगाल की टीम स्पेन के खिलाफ अंतिम लम्हों में गोल खाकर बाहर हुई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ही साफ कर चुके थे कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप है. अब टीम के कोच मार्टिनेज ने भी इस्तीफा दे दिया है.

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पुर्तगाल के कोच रोबर्टो मार्टिनेज ने पद छोड़ा @ians

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 20267) के राउंड ऑफ 16 में स्पेन की टीम ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर उसका सफर यहीं खत्म कर दिया. वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी. यह टीम को एक बड़े टूर्नामेंट में बाहर होने के बाद लगातार तीसरा झटका है. टीम को पहले स्पेन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा. इसके साथ ही दूसरा झटका यह रहा कि स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले ही बता चुके थे कि यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और अब उनका फीफा वर्ल्ड कप में सफर यहीं खत्म हो गया है. इसके बाद टीम के कोच मार्टिनेज ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है.

डलास स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मिकेल मेरिनो के इंजरी-टाइम गोल से स्पेन को 1-0 से करीबी जीत मिली. पुर्तगाल की हार के बाद मार्टिनेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि स्पेन के खिलाफ यह मैच पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कोच के तौर पर उनका आखिरी मैच था.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्टिनेज ने कहा, ‘मैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुर्तगाल आया था, मुझे लगता है कि इसे जीते बिना आगे बने रहने का कोई मतलब नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘अब बोर्ड और प्रेसिडेंट के पास नया मैनेजर चुनने का मौका है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है और कुछ कहने को नहीं है.’

बता दें कि मार्टिनेज 2023 से पुर्तगाल टीम के इंचार्ज थे. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट से पहले कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया था. उन्होंने आगे कहा, ‘हां, यह राष्ट्रीय टीम के लिए मेरा आखिरी मैच है. मुझे बहुत गर्व है; मुझे एक पुर्तगाली व्यक्ति की तरह ही बहुत गर्मजोशी से अपनाया गया. यह खुशी, गर्व और जिम्मेदारी का अनुभव रहा है.’

इसके साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी सफर यहीं खत्म हो गया है. मैच से पहले उन्होंने फिर दोहराया था, ‘यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा.’ 41 वर्षीय खिलाड़ी ने 27 मैचों में 11 गोल किए और कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें छह अलग-अलग संस्करणों में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनना भी शामिल है.

मार्टिनेज ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी तारीफ की और उन्हें ‘एक आदर्श कप्तान’ बताया, जिनका समर्पण साढ़े तीन साल के साथ के दौरान कभी कम नहीं हुआ. मार्टिनेज ने कहा, ‘क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं. उनका सपना वर्ल्ड कप जीतना था और उन्होंने उस सपने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया. वह एक फुटबॉलर, एक कप्तान और एक इंसान के तौर पर एक मिसाल रहे हैं.’

मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा सफर उदासी के साथ खत्म हुआ. हमें ऐसा नतीजा नहीं चाहिए था. सामने वाली टीम जीत की दावेदारों में से एक थी, लेकिन इससे हमारे इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा. हमने हिम्मत के साथ और आक्रामक होकर डिफेंस किया, और बहुत अच्छा बचाव किया. लेकिन वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में छोटी-छोटी बातें बहुत अहम होती हैं. मार्टिनेज ने पुर्तगाल को यूईएफए ईयूआरओ 2024 में क्वॉर्टर-फाइनल तक पहुंचाया था. अगले वर्ष यानी 2025 में यूईएफए नेशंस लीग में जीत दिलाई थी.

(एजेंसी: आईएएनएस)