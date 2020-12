ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया एक और उससे टी20 सीरीज में भिड़ रही है. वहीं दूसरी ओर टेस्ट टीम की तैयारियां चल रही हैं. भारत A की टीम ऑस्ट्रेलिया A से सिडनी में 3 दिन का प्रैक्टिस मैच खेल रही है, जिसमें सोमवार को टीम इंडिया के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने कंगारू कप्तान टिम पेन (Tim Paine) का हैरतअंगेज कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया. Also Read - कोच लैंगर ने बताया फिंच की गैरमौजूदगी में स्मिथ को क्यों नहीं बनाया गया स्टैंड-इन कप्तान

उमेश यादव अपने 15वें ओवर की अंतिम गेंद फेंक रहे थे. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन 44 रन पर यहां बल्लेबाजी कर रहे थे. उमेश ने यह गेंद टिम पेन को बाउंसर के रूप में फेंकी, जिस पर उन्होंने पुल कर दिया. Also Read - विराट कोहली के बाद अगले सुपरस्टार होंगे हार्दिक पांड्या: माइकल वॉन

यहां बैकवर्ड स्कॉयर लेग पॉजिशन पर पृथ्वी शॉ फील्डिंग कर रहे थे, उनके हाथ से यह कैच कुछ ऊपर ही था, शॉ ने ऊपर की ओर उछल कर इस कैच को अपने दाएं हाथ में जमा लिया. कैच पकड़ने के बाद वह पीठ के बल नीचे भी गिर गए लेकिन उन्होंने यह कैच अपने हाथ से नहीं टपकाया. Also Read - IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज जीत पर अनुष्का शर्मा ने दी टीम इंडिया को बधाई

Good catch by Shaw!

Paine's gotta go for 44 after a century stand with Green. Watch #AUSAvIND live: https://t.co/MfBZAvzAkr pic.twitter.com/yvhTgS1IvE

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 7, 2020