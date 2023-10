एचएस प्रणॉय ने मेडल किया पक्का, पीवी सिंधू का Asian Games में सफर समाप्त

हांगझोउ। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने गुरुवार को यहां मलेशिया के ली झी जिया को तीन गेम तक चले पुरुष एकल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में हराकर भारत के लिए बैडमिंटन का पदक सुनिश्चित किया लेकिन महिला एकल में पीवी सिंधू को हार का सामना करना पड़ा. कमर की चोट से जूझ रहे दुनिया के सातवें नंबर के खिलाड़ी प्रणॉय ने दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी जिया को 78 मिनट चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-16 21-23 22-20 से हराया.

प्रणॉय का पदक नयी दिल्ली 1982 खेलों में सैयद मोदी के कांस्य के बाद एशियन गेम्स की पुरुष एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक है. थकान से जूझते हुए प्रणॉय ने निर्णायक गेम में दो मैच प्वाइंट बचाए और लगातार चार अंक के साथ गेम और मैच जीत लिया.

इससे पहले दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू क्वार्टर फाइनल में चीन की ही बिंगजियाओ के खिलाफ सीधे गेम में शिकस्त के साथ एशियन गेम्स से बाहर हो गईं. दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू को दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी बिंगजियाओ के खिलाफ 47 मिनट में 16-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा.

सिंधू ने तोक्यो ओलंपिक में बिंगजियाओ को ही सीधे गेम में हराकर कांस्य पदक जीता था लेकिन चीन की खिलाड़ी ने अपनी सरजमीं पर जीत के साथ बदला चुकता किया और भारतीय खिलाड़ी से पिछले दो एशियन गेम्स के पदक के रंग को बेहतर करने का मौका छीन लिया. सिंधू ने 2014 इंचियोन और 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में क्रमश: कांस्य और रजत पदक जीता था.

🏸🇮🇳BADMINTON BRILLIANCE🏸#TOPSchemeAthlete @PRANNOYHSPRI delivered an absolutely nail-biting performance in the Men’s Singles Quarterfinal, defeating LZ Jia (MAS) with a thrilling score of 21-16, 21-23, 22-20! 🇮🇳💥

He has assured us a medal for 🇮🇳 🤩

Let’s #Cheer4India!… pic.twitter.com/K5OfnKdGdg

— SAI Media (@Media_SAI) October 5, 2023