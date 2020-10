इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आज दिल्ली कैपिटल्स की ओर से प्रवीण दुबे (Praveen Dubey) को अपने आईपीएल करियर की शुरुआत का मौका मिला है। आईपीएल में 2016 से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे दुबे को चार साल बाद यहां खेलने का मौका मिला। 27 वर्षीय इस खिलाड़ी को साल 2016 और 2017 के लिए विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपनी टीम में चुना था लेकिन तब दोनों सीजन वह डगआउट में ही बैठे रहे और उन्हें आईपीएल में डेब्यू का मौका नहीं मिला। Also Read - जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट हॉल से नाम की पर्पल कैप, इस खिलाड़ी से छीना ताज

दुबे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह कर्नाटक के लिए खेल रहे हैं। वह अपने आप को आज भाग्यशाली ही समझ रहे होंगे क्योंकि इस सीजन के लिए उन्हें किसी भी टीम ने नहीं चुना था। लेकिन वह रिजर्व खिलाड़ियों में थे और दिल्ली के सीनियर लेग स्पिनर अमित मिश्रा (Amit Mishra) टूर्नामेंट में चोटिल होकर बाहर हुए तो दिल्ली ने उनके स्थान पर दुबे को चुन लिया। Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

