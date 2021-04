भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस मामलों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने पड़ोसी देश के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। Also Read - पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से की बात, कोरोना टीके के कच्चे माल की सप्लाई को लेकर हुई चर्चा

मौजूदा हालातों पर टिप्पणी करते हुए आजम ने ट्वीट किया, "इस भयावह समय में मेरी दुआएं भारत के लोगों के साथ हैं। ये समय एकता दिखाने और साथ मिलकर प्रार्थना करने का है। मैं सभी लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स का पालन करने का निवेदन करता हूं। एक साथ मिलकर हम इसे पार कर सकते हैं #staystrong।"

पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) ने भी भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने ट्वीट किया, “मैंने भारत में कोविड-19 की खबर देखी। ये दिल तोड़ने वाली है! पूरे भारत को, वो देश दो मेरे दिल के बेहद करीह है, प्लीज सुरक्षित रहें और हिम्मत बनाए रखे, ये समय भी बीत जाएगा और मुझे यकीन है कि भारत मजबूत वापसी करेगा। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ और आपके लिए हैं। आइए हम मिलकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ें।”

I have seen news abut the #covid19 in India.

It is heartbreaking!

To All of India a Nation close to my

Please stay safe & strong this time will pass & im sure India will come back even Stronger.

My prayers are with and for U

Lets all together fight against #COVID19India

— (@IamDimuth) April 26, 2021