पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से गुजर रहीं भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने आगामी प्रीमियर बैडमिंटन लीग (PBL) के 5वें एडिशन में नहीं खेलने का फैसला लिया है.

पीबीएल का अगला सीजन 20 जनवरी, 2020 से 9 फरवरी तक आयोजित होगा. 29 वर्षीय साइना ने पिछले वर्ष नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स की ओर से पीबीएल में खेला था.

साइना ने लीग से हटने की जानकारी रविवार को सोशल मीडिया टविटर पर दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ मैं पीबीएल के पांचवें चरण का हिस्सा नहीं रहूंगी. अमाश्य संबंधित समस्याओं और चोटों के कारण मैं साल के ज्यादातर हिस्से में स्वस्थ नहीं रहीं इसलिए मैं बेहतर तैयारियों के लिए पीबीएल के दौरान कुछ समय लेना चाहूंगी.’

Hey everyone , I won’t be part of the PBL Season 5 . I haven’t been well most part of the year due to pancreatitis and injuries and I would like to take time during the PBL to prepare better . I want to say sorry to all my fans and I hope to be part of the next season of PBL .

— Saina Nehwal (@NSaina) November 24, 2019