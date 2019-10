लिवरपूल: लिवरपूल ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए शनिवार रात यहां इंग्लिश प्रीमियर लीग के आठवें दौर के एक बेहद रोमांचक मैच में लेस्टर सिटी को 2-1 से मात दी. मेजाबान टीम के लिए मुकाबले का विजयी गोल इंजुरी टाइम (95वें मिनट) में मिडफील्डर जेम्स मिल्नर ने किया.

बीबीसी के अनुसार, इस सीजन लिवरपूल की यह लगातार आठवीं जीत है. मेजबान टीम 24 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. दूसरी ओर, लेस्टर 14 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर काबिज है. लिवरपूल ने अपने घरेलू मैदान पर मैच की अच्छी शुरुआत की और लंबे समय तक गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. 40वें मिनट में सादियो माने ने मौके का लाभ उठाया और गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी. माने का लीग में लिवरपूल के लिए यह 100वों मैच था और वह टीम के लिए अपना 50वां गोल करने में भी कामयाब रहे.

