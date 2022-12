फुटबॉल विश्व कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेटीना को बधाई दी, फ्रांस के प्रदर्शन की भी तारीफ की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को अर्जेटीना को 2022 में तीसरी बार फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी. मोदी ने अर्जेटीना के राष्ट्रपति अल्बटरे फर्नाडीज को टैग करते हुए ट्वीट किया, “इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा! चैंपियन बनने पर अर्जेटीना को बधाई! उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. अर्जेटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुशी मना रहे हैं!”

This will be remembered as one of the most thrilling Football matches! Congrats to Argentina on becoming #FIFAWorldCup Champions! They’ve played brilliantly through the tournament. Millions of Indian fans of Argentina and Messi rejoice in the magnificent victory! @alferdez — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2022