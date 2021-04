Prithvi Shaw Hits Six Four in an Over: कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मुकाबले में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (DC vs KKR) के सलामी बल्‍लेबाज पृथ्‍वी शॉ का जलवा देखने को मिला. पृथ्‍वी ने पारी के पहले ही ओवर की सभी गेंदों पर चौका जड़ दिया. वो आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे बल्‍लेबाज बन गए हैं. Also Read - IPL 2021: Adam Zampa के बाद Quinton de Kock का बयान, बायो-बबल को लेकर कही ये बात

पृथ्‍वी शॉ से पहले दिल्‍ली कैपिटल्‍स के ही सदस्‍य अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) भी आईपीएल में ये कारनामा कर चुके हैं. रहाणे ने साल 2012 में राजस्‍थान रॉयल्‍स की तरफ से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक ही ओवर में छह चौके जड़े थे. रहाणे ने कर्नाटक के गेंदबाज श्रीनाथ अरविंद के ओवर में ऐसा किया था. पृथ्‍वी शॉ ने शिवम मावी के ओवर की सभी गेंदों पर चौके लगाए. Also Read - Live Score and Updates, DC vs KKR, Vivo IPL 2021:शिखर धवन 46 रन बनाकर आउट, रिषभ पंत बल्‍लेबाजी के लिए आए

जड़ा सीजन का सबसे तेज अर्धशतक Also Read - लगातार दो हार के बाद मुंबई को मिली जीत, Rohit Sharma बोले- हमें पता था हम दिल्‍ली जा रहे हैं यहां..

पृथ्‍वी शॉ ने पहले ही ओवर में चौकों की झड़ी लगाने के अलावा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले क्रिकेटर्स की लिस्‍ट में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है. पृथ्‍वी ने महज 18 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया. ये आईपीएल 2021 का सबसे तेज अर्धशतक है.

दिल्‍ली के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए सबसे तेज अर्धशतक की बात की जाए तो इस मामले में से दूसरी सबसे तेज पारी है. क्रिस मॉरिस दिल्‍ली के लिए 17 गेंदों पर अर्धशतक जड़ चुके हैं. रिषभ पंत ने 18 गेंदों पर दिल्‍ली की तरफ से खेलते हुए अर्धशतक जड़ा था. आज पृथ्‍वी ने रिषभ की बराबरी कर ली है.

इस तरह पृथ्‍वी ने सभी छह गेंदों पर लगाए चौके

155 रन का बचाव करने उतरी इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली कोलकाता की टीम ने पारी की शुरुआत करने के लिए शिवम मावी को थमाया.

मावी के ओवर की पहली गेंद वाइड थी. उन्‍होंने जब दोबारा गेंद डाली तो पृथ्‍वी ने गेंदबाज के उपर से स्‍ट्रेट चौका लगाया.

दूसरी गेंद: पर पृथ्‍वी शॉ ने आसान फ्लिक कर मिडविकेट की दिशा में चौका लगाया.

तीसरी गेंद: मावी ने छोटी डाली. पृथ्‍वी ने इसपर प्‍वाइंट्स की दिशा में आसान चौका लगाया.

चौथी गेंद: स्‍लो फुटटॉस गेंद पर पृथ्‍वी शॉ ने कवर्स की दिशा में गैप ढूंढ़कर चौका जड़ा.

पांचवीं गेंद: ऑफ स्‍टंप के बाहर जाती गेंद पर पृथ्‍वी ने बैकवर्ड प्‍वाइंट की दिशान में चौका लगाया.

छठी गेंद: ऑफ स्‍टंप के बाहर जाती गेंद पर पृथ्‍वी ने हवाई शॉट लगाया. कवर्स के उपर से उन्‍हें चोका मिला.