England vs India, Test Series: भारत-इंग्लैंड के बीच अगस्त से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) मुकाबले को गंवाया है. अब मेहमान टीम इंग्लैंड को इस शृंखला में मात देकर अपने गम को कुछ हद तक कम करने की कोशिश में होगी. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग (Brad Hogg) का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की जगह युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) तीसरे नंबर पर बेहतर विकल्प हो सकते हैं. एक प्रशंसक ने उनसे पूछा कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पुजारा की जगह के एल राहुल को लिया जाना चाहिए, हॉग ने कहा कि पारी की शुरुआत करने वाले साव बेहतर विकल्प होंगे. Also Read - UP: ओम प्रकाश राजभर बोले- असदुद्दीन ओवैसी भी बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अगर कोई पुजारा की जगह ले सकता है तो वह पृथ्वी शॉ है.मुझे लगता है कि पारी की शुरुआत करने की बजाय वह तीसरे नंबर पर बेहतर है. वह अपार प्रतिभाशाली है और उसका भविष्य लंबा है. वह दौरे पर टीम में नहीं है लेकिन वाइल्डकार्ड के जरिए आ सकता है.’’ Also Read - Indian Railway Recruitment 2021: भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 64000 होगी सैलरी

भारत के लिए पांच टेस्ट और तीन वनडे खेल चुके शॉ श्रीलंका में सीमित ओवरों के दौरे पर गई भारतीय टीम में हैं. विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों आठ विकेट से हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए थे. Also Read - Uttarakhand Politics Latest Update: थोड़ी-ही देर में होगी BJP विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर!

कोहली ने कोई नाम नहीं लिया लेकिन इस बात पर खफा थे कि कुछ खिलाड़ियों ने रन बनाने का जज्बा नहीं दिखाया. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अहम पारियां खेलने वाले पुजारा ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में अर्धशतक जमाया लेकिन बाद में चार टेस्ट में नहीं चल सके.डब्ल्यूटीसी फाइनल में उन्होंने 54 गेंद में आठ और 80 गेंद में 15 रन बनाए.

भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का शेड्यूल-

4-8 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट, ट्रेंट ब्रिज (नॉटिंघम)

12-16 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स (लंदन)

25-29 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट, हेडिंग्ले (लीड्स)

2-6 सितंबर: भारत बनाम इंग्लैंड चौथा टेस्ट, केनिंगटन ओवल (लंदन)

10-14 सितंबर: भारत बनाम इंग्लैंड पांचवां टेस्ट, ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर)

इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उपकप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मो. शमी, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव. स्टैंडबाई खिलाड़ी: अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और अर्जन नागवासवाला.