Pro Kabaddi 2021, Dabang Delhi Full Schedule & Squads: प्रो कबड्डी लीग-2021 की शुरुआत 22 दिसंबर से होने जा रही है, जिसमें 12 टीमें एक खिताब को जीतने उतरेंगी. दबंग दिल्ली (Dabang Delhi) अब तक ट्रॉफी से महरूम रही है. दिल्ली पिछले सीजन फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी, जहां उसे बंगाल वॉरियर्स (Bengal Warriors) के हाथों खिताब गंवाना पड़ा था, लेकिन अब यह टीम गलतियों से सबक लेकर उतरेगी. दबंग दिल्ली 23 दिसंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. दिल्ली इस सीजन पुणेरी पल्टन के साथ अपना पहला मैच खेलेगी.

दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में अब तक कुल 126 मैच खेले हैं, जिसमें 47 जीते और 69 मैच गंवाए हैं. दिल्ली के 10 मुकाबले ड्रॉ भी रहे हैं. सीजन-3 दिल्ली के लिए काफी खराब रहा था, जहां उसने 14 में से 12 मैच गंवाए थे. इसके बाद अगले सत्र में उसने 4 जीत ही नसीब हुई. सीजन-5 भी खराब रहा, लेकिन इसके बाद टीम ने शानदार वापसी की है.

सीजन कुल सीजन-7 सीजन-6 सीजन-5 सीजन-4 सीजन-3 सीजन-2 सीजन-1 मैच 126 24 24 22 14 14 14 14 जीत 47 16 12 5 4 1 4 5 ड्रॉ 10 3 2 1 1 1 1 1 हार 69 5 10 16 9 12 9 8

Dabang Delhi Full Squad

रेडर- नवीन कुमार, नीरज नरवाल, सुशांत सेल, अजय ठाकुर, इमाद सेदाघाट निया.

डिफेंडर- मोहित, सुमित, विकास, जीवा कुमार, जोगिंदर सिंह नरवाल, मोहम्मद मलक.

ऑलराउंडर- विजय, बलराम, मंजीत छिल्लर, संदीप नरवाल.

Dabang Delhi Full Schedule

23 दिसंबर: दबंग दिल्ली vs. पुणेरी पल्टन (रात 8:30 बजे से)

24 दिसंबर: यू मुंबा vs. दबंग दिल्ली (रात 7:30 बजे से)

26 दिसंबर: गुजरात जायंट्स vs. दबंग दिल्ली (रात 7:30 बजे से)

29 दिसंबर: दबंग दिल्ली vs. बंगाल वॉरियर्स (रात 7:30 बजे से)

1 जनवरी: दबंग दिल्ली vs. तमिल थलाइवाज (रात 9:30 बजे से)

5 जनवरी: दबंग दिल्ली vs. तेलुगू टाइटंस (रात 8:30 बजे से)

8 जनवरी: यूपी योद्धा vs. दबंग दिल्ली (रात 7:30 बजे से)

10 जनवरी: जयपुर पिंक पैंथर्स vs. दबंग दिल्ली (रात 8:30 बजे से)

12 जनवरी: दबंग दिल्ली vs. बेंगलुरु बुल्स (रात 8:30 बजे से)

15 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs. दबंग दिल्ली (रात 7:30 बजे से)

18 जनवरी: दबंग दिल्ली vs. पटना पाइरेट्स (रात 7:30 बजे से)