Pro Kabaddi 2021, Haryana Steelers Full Schedule & Squads: प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers) 23 दिसंबर से अपना अभियान शुरू करेगी. हरियाणा की कोशिश इस सीजन अपना पहला खिताब जीतने की होगी. हरियाणा ने पीकेएल इतिहास में अब तक कुल 68 मैच खेले हैं, जिसमें 32 जीते, जबकि 29 गंवाए. 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. वहीं सीजन-7 में इस टीम ने 23 में से 12 मैच अपने नाम किए थे. सीजन-6 हरियाणा के लिए काफी खराब रहा था, जहां उसने 14 मैच गंवा दिए थे.

हरियाणा स्टीलर्स की कमान विकास कंडोला (Vikash Kandola) के हाथों में है. हरियाणा आज तक कभी फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी है. ऐसे में विकास टीम की तकदीर बदलना चाहेंगे. हरियाणा के जींद में जन्मे विकास कंडोला लीग में अब तक 55 मैच खेले हैं, जिसमें 423 रेड अंक हासिल कर चुके हैं.

कुल सीजन-7 सीजन-6 सीजन-5 मैच 68 23 22 23 जीत 32 13 6 13 ड्रॉ 7 1 2 4 हार 29 9 14 6

Haryana Steelers Full Squad:

रेडर: अक्षय कुमार, आशीष, विकास कंडोला, मोहम्मद इस्माइल, विनय.

डिफेंडर: रवि कुमार, चंद सिंह, राजेश गुर्जर, सुरेंदर नाडा.

आल-राउंडर अजय, हामिद नादेर, राजेश नारवाल, रोहित गुलिया, श्रीकांत, विकास जागलान.

Haryana Steelers Full Schedule:

23 दिसंबर: हरियाणा स्टीलर्स vs पटना पाइरेट्स, (रात 9:30 बजे से)

25 दिसंबर: हरियाणा स्टीलर्स vs जयपुर पिंक पैंथर्स, (रात 9:30 बजे से)

28 दिसंबर: हरियाणा स्टीलर्स vs तेलुगु टाइटन्स, (रात 8:30 बजे से)

30 दिसंबर: हरियाणा स्टीलर्स vs बेंगलुरु बुल्स, (रात 8:30 बजे से)

02 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs गुजरात जायंट्स, (रात 7:30 बजे से)

04 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs यू मुम्बा, (रात 7:30 बजे से)

07 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs बंगाल वॉरियर्स, (रात 7:30 बजे से)

10 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs तमिल थलाइवाज, (रात 7:30 बजे से)

12 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs यूपी योद्धा, (रात 7:30 बजे से)

15 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs दबंग दिल्ली, (रात 7:30 बजे से)

19 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs पुणेरी पल्टन, (रात 7:30 बजे से)