Pro Kabaddi League Season 8 Player Auction: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) में रेडर प्रदीप नरवाल (Pardeep Narwal) ने इतिहास रच दिया है. प्रदीप इस लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्हें 30 अगस्त को 8वें सीजन की नीलामी में यूपी योद्धा ने 1.65 करोड़ में खरीदा है. नरवाल पांच सत्र तक पटना पाइरेट्स (Patna Pirates) की तरफ खेलने के बाद अब यूपी योद्धा (UP Yoddha) से जुड़ चुके हैं. प्रो कबड्डी लीग-2021 की शुरुआत दिसंबर में होने जा रही है, जिसमें प्रदीप नरवाल यूपी के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं.

पीकेएल की प्रेस रिलीज में कहा गया है, ''प्रदीप ने इतिहास बनाना जारी रखा है. उन्होंने अब एक अन्य स्टार रेडर मनु गोयत की कीमत को पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें छठे सत्र में हरियाणा स्टीलर्स ने 1.51 करोड़ रुपये में खरीदा था.''

इस बीच तेलुगु टाइटन्स ने सिद्धार्थ देसाई को 1.30 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम में बनाए रखा. विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों ने दूसरे दिन 22 विदेशी खिलाड़ियों को भी अपनी टीमों से जोड़ा.

All set for the final day of #vivoPKLPlayerAuction for @ProKabaddi Season 8.#PirateHamla #Pirates pic.twitter.com/8YxmMlQ0eL

— Patna Pirates (@PatnaPirates) August 31, 2021