Pro Kabaddi League 2023: गुजरात जायंट्स की विजयी हैट्रिक, सुल्तान फजल अत्राचली के 100वें मैच में यू मुंबा को दी मात

अहमदाबाद: सोनू जगलान ने एक बार फिर अपनी चमक दिखाई और प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League 2023) के दसवें सीजन में मंगलवार को गुजरात जायंट्स की जीत की हैट्रिक के हीरो बनकर उभरे. अंतिम मिनट में सोनी के सुपर रेड की बदौलत जायंट्स ने ईकेए एरिना बाय ट्रांसस्टेडिया में यू मुंबा (Gujarat Giants vs U Mumba) पर 39-37 के अंतर से अविश्वसनीय जीत दर्ज की. कप्तान के रूप में यह दिग्गज डिफेंडर फजल अत्राचली का 100वां मैच था और उनकी टीम ने जीत के साथ अपने कप्तान को शानदार तोहफा दिया.

शुरुआती कुछ मिनटों में यू मुंबा ने अच्छा खेल दिखाया। हालांकि दोनों टीमें अंक बटोर रही थीं लेकिन 5वें मिनट में गुमान सिंह की दो-पॉइंट रेड की बदौलत यू मुंबा ने 7-5 की बढ़त ले ली। इसके बाद जायंट्स ने 7वें मिनट में अपने तुरुप के इक्के सोनू जगलान को मैट पर उतारा लेकिन वह शुरुआत में असफल रहे। एचएस राकेश जायंट्स के बचाव में आए जब उन्होंने रिंकू सिंह पर रनिंग हैंड टच औऱ एक बोनस हासिल कर अपनी टीम को 10-9 की मामूली बढ़त दिला दी।

महेंद्र सिंह के शानदार सुपर टैकल से यू मुंबा ने हालांकि 11वें मिनट के आसपास 12-10 की बढ़त ले ली। जल्द ही उसकी बढ़त छह अंकों की हो गई क्योंकि सोनू को डू ओर डाई रेड में टैकल कर दिया गया और फिर गुमान ने एक और रेड प्वाइंट लेकर अपनी टीम को मजबूती दी।

ऐसा लग रहा था कि यू मुंबा दूसरे हाफ में अच्छी लीड के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन पांच मिनट शेष रहते फजल ने जादू के दो पल पैदा किए। सबसे पहले, वह रेड पर गए और अपने प्रतिद्वंद्वी कप्तान सुरिंदर सिंह को बाहर किया और फिर सुपर टैकल के साथ जायंट्स को 16-18 से मैच में वापस ला दिया।

दूसरे हाफ की शुरुआत में, सोनू के पहले रेड पॉइंट ने जायंट्स को बराबरी दिला दी। इसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं सका क्योंकि सोनू ने रिंकू सिंह और महेंद्र को आउट कर यू मुंबा को आलआउट की ओर धकेल दिया। अगले ही रेड में अपरिहार्य घटना घटित हुई क्योंकि यू मुंबा को ऑल आउट का सामना करना पड़ा और जायंट्स ने 23-19 की बढ़त बना ली। सोनू की कुछ शानदार रेडिंग और मजबूत डिफेंस के दम पर जायंट्स ने 30 मिनट बीतते-बीतते 30-22 की बढ़त बना ली।

Gujarat Giants make it three successive wins at home by beating U Mumba with a 39-37 scoreline to stay on of the #PKLSeason10 points table❗#PKLSeason10 #HarSaansMeinKabaddi #GGvMUM pic.twitter.com/hdDBXzCXa4

— ProKabaddi (@ProKabaddi) December 5, 2023