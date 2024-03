Pro Kabaddi League Final: पुणेरी पलटन ने पहली बार जीता खिताब, रोमांचक फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराया

हैदराबाद : पुणेरी पलटन ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League Final) का खिताब जीत लिया। अपना दूसरा फाइनल खेलने उतरी पलटन की टीम ने शुक्रवार को यहां जीएमसी बालायोगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (गाचीबोवली) में खेले गए 10वें सीजन के फाइनल मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हरा दिया। हरियाणा की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने का उसका सपना टूट गया।

चैंपियन पुणेरी पलटन की इस खिताबी जीत में पंकज मोहिते सबसे बड़े स्टार रहे, जिन्होंने नौ प्वॉइंट हासिल किए। उन्होंने एक रेड में चार प्वॉइंट की एक सुपर रेड भी लगाई और वही रेड इस फाइनल में मैच का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ। उनके अलावा मोहित गोयत ने पांच, गौरव खत्री और कप्तान असलम इनामदार ने चार-चार अंक हासिल किए। हरियाणा स्टीलर्स के लिए शिवम पटारे ही अकेले लड़े, जिन्होंने छह प्वॉइंट लिए। अंतिम मिनटों में मैट पर उतरे सिद्धार्थ देसाई ने चार अंक बटोरे।

इस खिताबी मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पुणेरी पलटन ने अंक लेने का आगाज किया। अपना दूसरा फाइनल खेलने उतरी पुणेरी ने इसके साथ ही पहले पांच मिनट के खेल में 3-0 की लीड ले ली। कोच मनप्रीत सिंह की टीम हालांकि इसके बावजूद शुरुआती 10 मिनट के खेल में एक प्वॉइंट से पीछे थी। इसी बीच, राहुल सेठपाल ने डू ऑर डाई में पुणेरी के खिलाड़ी को टैकल करके हरियाणा को 4-4 की बराबरी दिला दी।

पहली बार फाइनल खेल रही हरियाणा के लिए शिवम पटारे ने एक बार फिर से 12वें मिनट में 6-6 की बराबरी दिला दी। पुणेरी पलटन ने हालांकि 16वें मिनट में फिर से लीड बना ली। 18वें मिनट में पंकज मोहित ने डू ऑर डाई में हरियाणा स्टीलर्स का लगभग सफाया ही कर दिया जब उन्होंने पुणेरी पलटन के लिए चार प्वॉइंट की सुपर रेड लगा दी। इसके साथ ही पलटन की टीम ने 13-7 की मजबूत लीड कायम कर ली। इसके बाद स्टीलर्स ने वापसी करनी शुरू कर दी। बावजूद इसके पुणेरी पलटन ने हाफ टाइम तक 13-10 की बढ़त बरकरार रखी।

दूसरे हाफ के शुरू होने के बाद 23वें मिनट में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ऑलआउट हो गई और इससे पुणेरी पलटन को 18-11 की लीड मिल गई। पुणेरी के लिए आज डिफेंस गजब कर रहा था और उससे टीम लगातार बढ़त बनाए हुई थी। 27वें मिनट तक पुणेरी पलटन के पास 20-14 की लीड कायम थी और टीम खुद को मुकाबले में आगे रखी हुई थी। मैच के 30वें मिनट तक पुणेरी के पास पांच प्वॉइंट की लीड थी और उसका स्कोर 21-16 का था।

The Men in Orange go down in history as the champions of #PKLSeason10 #ProKabaddiLeague #ProKabaddi #PKL10 #PKL #HarSaansMeinKabaddi #PKLFinal #PUNvHS pic.twitter.com/STrI97C5iN

— ProKabaddi (@ProKabaddi) March 1, 2024