प्रो कबड्डी (Pro Kabaddi League) के सीजन 6 की चैंपियन बेंगलुरू बुल्स (Bengaluru Bulls) इस साल के खिताब के प्रबल दावेदालों में से एक है। टीम सीजन 8 में 22 दिसंबर को यू मुंबा के खिलाफ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। सीज़न 8 के पहले भाग में, बुल्स 11 मैच खेलेगी, जिसमें से 4 मैच दिसंबर में और 7 मैच जनवरी में खेले जाएंगे।

कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस सीजन के सभी मैच शेरेटन ग्रैंड बेंगलुरु व्हाइटफील्ड होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे।

बैंगलोर टीम सीज़न 1 और 7 में, दो बार सेमीफाइनल में पहुंची है। सीजन 6 में खिताब जीतने के साथ वो दूसरे सीज़न में उपविजेता भी रहे थे।

पिछले सीज़न की तुलना में, बुल्स के पास अनुभवी खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों, जिसमें अबोल्फ़ज़ल मघसोदलौ महली (ईरान), डोंग जियोन ली (दक्षिण कोरिया), ज़ियाउर रहमान (बांग्लादेश) शामिल हैं के साथ एक मजबूत टीम है।

सीजन 8 के लिए बेंगलुरु बुल्स स्क्वॉड: पवन कुमार सेहरावत (कप्तान), महेंद्र सिंह (उप-कप्तान), अबोलफजल मघसोदलौ महली, डोंग जियोन ली, जियाउर रहमान, अमित श्योराण, सौरभ नंदल, मोहित सेहरावत, चंद्रन रंजीत, मोर जीबी, दीपक नरवाल , मयूर जगन्नाथ कदम, विकास, भरत हुड्डा, अमन अंतिल, नसीब, रोहित कुमार, अंकित, रोहित सांगवान।

कोच: रणधीर सिंह सहरावत।

सीजन 8 में बेंगलुरू बुल्स का फुल शेड्यूल:

22 दिसंबर 2021, बुधवार (7:30 बजे): vs यू मुंबई

24 दिसंबर 2021, शुक्रवार (8:30 बजे): vs तमिल थलाइवाज

26 दिसंबर 2021, रविवार (रात 8:30 बजे): vs बंगाल वॉरियर्स

30 दिसंबर 2021, गुरुवार (8:30 बजे): vs हरियाणा स्टीलर्स

1 जनवरी 2022, शनिवार (8:30 बजे): vs तेलुगु टाइटन्स

2 जनवरी 2022, रविवार (8:30 बजे): vs पुनेरी पलटन

6 जनवरी 2022, गुरुवार (8:30 बजे): vs जयपुर पिंक पैंथर्स

9 जनवरी 2022, रविवार (रात 8:30 बजे): vs यूपी योद्धा

12 जनवरी 2022, बुधवार (8:30 बजे): vs दबंग दिल्ली केसी

14 जनवरी 2022, शुक्रवार (8:30 बजे): vs गुजरात जायंट्स

16 जनवरी 2022, रविवार (8:30 बजे): vs पटना पाइरेट्स