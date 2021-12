कोरोनावायरस महामारी के कारण दो साल के ब्रेक के बाद, प्रो कबड्डी लीग का आठवां सीजन दिसंबर में शुरू होने वाला है। लीग की टीम पुनेरी पलटन राहुल चौधरी को अपने स्क्वाड में शामिल करने के बाद खिताबी प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं।Also Read - Pro Kabaddi 2021, Bengaluru Bulls Full Schedule & Squads: जानिए बेंगलुरु बुल्स का शेड्यूल और फुल स्क्वाड

ऑक्शन के दौरान पुणे की टीम ने नितिन तोमर को 61 लाख रुपये में अपने स्क्वाड में शामिल किया है। साथ ही टीम ने डिफेंडरों बलदेव सिंह और विशाल भारद्वाज को 60-60 लाख में खरीदा। तीन दिवसीय नीलामी के दौरान सभी पलटन ने ग्यारह खिलाड़ियों को चुना। नीलामी से पहले पलटन ने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया था। Also Read - Pro Kabaddi 2021, Dabang Delhi vs Puneri Paltan, Live Streaming: यहां देखें बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा के बीच मैच का लाइव टेलीकास्ट

सीजन 8 के लिए पुनेरी पलटन का स्क्वॉड: अमित कुमार, दर्शन कादियान, इमाद सेडाघाटनिया, मंजीत, नितिन तोमर, पंकज मोहिते, पवन कुमार, आर. श्रीराम, सुशांत सेल, सुरजीत सिंह (कप्तान), दीपक यादव, जाधव शाहजी, हादी ताजिक, शुभम शिंदे, संकेत सावंत, गिरीश मारुति एर्नक, सागर कृष्णा, संदीप। Also Read - Pro Kabaddi 2021, Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers, Live Streaming: यहां देखें कबड्डी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

मुख्य कोच: अनूप कुमार

सीजन 8 में पुनेरी पलटन का फुल शेड्यूल:

23 दिसंबर: दबंग दिल्ली के.सी vs पुनेरी पलटन, 08:30 बजे

25 दिसंबर: पुनेरी पलटन vs तेलुगू टाइटन्स, 08:30 बजे

28 दिसंबर: पुनेरी पलटन vs पटना पॉयरेट्स, 07:30 बजे

31 दिसंबर: तमिल थलाइवाज vs पुनेरी पलटन, 07:30 बजे

2 जनवरी: पुनेरी पलटन vs बेंगलुरु बुल्स, 08:30 बजे

5 जनवरी: पुनेरी पलटन vs गुजरात जायंट्स, 07:30 बजे

7 जनवरी: जयपुर पिंक पैंथर्स vs पुनेरी पलटन, 08:30 बजे

9 जनवरी: पुनेरी पलटन vs बंगाल वारियर्स, 07:30 बजे

13 जनवरी: यू मुंबा vs पुनेरी पलटन, 08:30 बजे

17 जनवरी: पुनेरी पलटन vs यूपी योद्धा, 07:30 बजे

19 जनवरी: हरियाणा स्टीलर्स vs पुनेरी पलटन, 07:30 बजे