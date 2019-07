हैदराबाद. प्रो कबड्डी लीग (Pro-Kabaddi League 2019) के सीजन-7 की शुरुआत हो गई है. पीकेएल-2019 (PKL-7) के पहले ही मैच में यू-मुंबा ने विजयी शुरुआत की है. यू-मुंबा की टीम ने पीकेएल के सातवें सीजन के पहले मैच में शनिवार को तेलुगू टाइटंस को 31-25 से हरा दिया. यहां गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबा की टीम पहले हाफ में 18-10 से आगे थी और टीम ने इस बढ़त को अंत तक कायम रखते हुए सीजन के पहले मैच में विजयी शुरुआत की. इसके अलावा मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग के दूसरे मैच में तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स को 34-32 से हरा दिया.

इससे पहले यू-मुंबा और तेलुगू टाइटंस के बीच कांटे की टक्कर हुई. यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने 10 अंक लिए जबकि रोहित बाल्यान, संदीप नरवाल और कप्तान फजल अत्राचली को 4-4 अंक मिले. यू मुंबा के अभिषेक सिंह ने लीग में अपने 50 टैकल प्वाइंट्स पूरे कर लिए. टीम ने रेड से 16, टैकल से 10, ऑलआउट से चार और एक अतिरिक्त अंक लिया. तेलुगू के लिए रजनीश ने आठ और कप्तान सिद्धार्थ देसाई ने पांच अंक बटोरे. तेलुगू ने रेड से 15 और टैकल से 10 अंक जुटाए. तेलुगू के विशाल भारद्वाज ने लीग के करियर में अपने 250 टैकल प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए हैं.

4 teams

2 winners.

1 #WorldsToughestDay!

Relive the best moments of Day 1 of #VIVOProKabaddi Season 7 and keep watching LIVE action only on Star Sports and Hotstar!#IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/aqqpza7DEV

— ProKabaddi (@ProKabaddi) July 20, 2019