क्रिकेट के बाद लीग खेलों में देश में तेजी से तरक्की कर रहे खेल प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 9वें सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस आयोजकों ने आज ऐलान कर दिया कि इस लीग का 9वां सीजन 7 अक्टूबर से शुरू होगा, जो दिसंबर के मध्य तक चलेगा. इस लीग के आयोजक मशाल स्पोर्ट्स ने यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि इस बार टूर्नामेंट का लीग चरण बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में होगा.

दबंग दिल्ली केसी पिछली बार की चैंपियन है, जो इस बार अपना खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दिल्ली ने पीकेएल का 8वां सीजन जीता था, यह उनका पहला खिताब भी था जबकि पटना पाइरेट्स पिछले सीजन का उपविजेता रहा था.

