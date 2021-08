Pro Kabbadi League 2021: वीवो प्रो कबड्डी लीग (PKL) की वापसी के लिए मंच तैयार हो गया है और सीजन 8 की शुरुआत इस साल दिसंबर से होगी जबकि इसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी 29-31 अगस्त के लिए निर्धारित की गई है. लीग का आयोजक मशाल स्पोर्ट्स 12 फ्रेंचाइजी के साथ मुंबई में सीजन 8 के खिलाड़ियों की नीलामी करेगा. पीकेएल 8 प्लेयर पूल के 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं. आयोजकों के मुताबिक प्रत्येक फ्रेंचाइजी के लिए वेतन पर्स 4.4 करोड़ रुपये है.Also Read - Pro Kabaddi league 2016: Pradeep Narwal is the most valuable player | पटना के प्रदीप नरवाल बने प्रो कबड्डी सीजन-4 के 'मोस्ट वैल्यूबल प्लेअर'

सीजन 8 प्लेयर ऑक्शन में घरेलू, विदेशी और नए युवा खिलाड़ी (एनवाईपी) चार श्रेणियों में विभाजित होंगे. श्रेणी ए, बी, सी और डी. प्रत्येक श्रेणी के भीतर, खिलाड़ियों को आगे ‘ऑलराउंडर’, ‘डिफेंडर्स’ और ‘रेडर्स’ के रूप में उप-विभाजित किया जाएगा.

