जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) की उनकी निरंतरता के लिए तारीफ की है. स्मिथ पर बॉल टेम्परिंग के कारण एक साल का प्रतिबंध लगा था. प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए स्मिथ ने एशेज सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की और 110.57 की औसत से 774 रन जोड़े. साथ ही वह भारत के विराट कोहलो को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट में नंबर-1 रैकिंग पर भी कब्जा जमाया.

आईसीसी के वेबसाइट ने स्टेन के हवाले से लिखा, “स्टीव के पास जो तकनीक है, जो उन्होंने विकसित की है, उससे वे गेंदबाजों को बाएं, दाएं और मध्य में आकर असमंजस में डाल रहे हैं.” उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि वह शानदार खिलाड़ी हैं. उनकी आंखे बेहतरीन काम करती हैं. उनकी तकनीक अलग और मुश्किल है जो उनके लिए अच्छी तरह काम कर रही है.” एक ओर जहां स्मिथ ने एशेज में दमदार प्रदर्शन किया था वहीं उनके ही साथ एक साल के लिए प्रतिबंधित किए गए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर एशेज में खराब फॉर्म में थे. स्टेन ने वार्नर का बचाव भी किया है.

“I’m very happy that I don’t have to play Test matches against him ever again.”

South Africa paceman Dale Steyn has hailed Steve Smith for his impeccable consistency in Test cricket.https://t.co/2TcWCpm78o

