माइनर लड़की का सेक्सुअल हैरसमेंट हुआ, ढाई महीने हो गए, बहुत चुप रह लिए, अब शांत नहीं बैठेंगे: साक्षी मलिक

रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट सहित देश के शीर्ष पहलवान रविवार को विरोध प्रदर्शन के लिए फिर से जंतर मंतर पहुंचे और सरकार से भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि माइनर लड़की का सेक्सुअल हैरसमेंट हुआ है और ढाई महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि अब वह शांत नहीं बैठेंगे और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे.

साक्षी मलिक ने कहा, ” हमने दो दिन पहले ही कनाट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. हम सात लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें एक लड़की माइनर है और उसका पॉक्सो केस बनता है. लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द एफआईआर हो और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए.”

उन्होंने आगे कहा, ” WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला है. ढाई महीने से ज्यादा हो गए हैं. हमें यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी. लेकिन ढाई महीने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ढाई महीने बाद लोगों को लग रहा था कि हम झूठे थे, इसलिए हमने फिर से प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है. अब हम बहुत चुप रह लिए, अब शांत नहीं बैठेंगे.”

महिला पहलवान ने कहा, ” लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है. तो क्या बदल गया है? जब हमने पहली बार विरोध किया तो हमसे जो वादे किए गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया.

साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित पहलवानों ने जनवरी में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मैराथन बातचीत के बाद उनका तीन दिवसीय धरना समाप्त कर दिया था. ठाकुर ने आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज एम सी मेरीकॉम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निरीक्षण समिति की घोषणा की थी.