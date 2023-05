Wrestlers Protest: किसान नेता टिकैत ने पहलवानों को मेडल गंगा में बहाने से रोका; मांगा पांच दिन समय

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की कार्रवाई की कमी के विरोध में अपने पदक गंगा नदी में बहाने गए पहलवानों को किसान नेता नरेश टिकैत ने रोका. टिकैत के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी पहलवान हरिद्वार से लौट आए हैं.

#WATCH | Protesting wrestlers return from Haridwar after Farmer leader Naresh Tikait intervened and sought five days time from them. pic.twitter.com/JQpweCitHv — ANI (@ANI) May 30, 2023



नरेश टिकैत मंगरवाल को हरिद्वार पहुंचे जहां पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध के निशान के रूप में गंगा नदी में अपने पदक विसर्जित करने के लिए एकत्र हुए हैं. उन्होंने पहलवानों से मेडल लिए और पांच दिन का समय मांगा.