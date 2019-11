नई दिल्ली: भारत 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी. यह लगातार दूसरी बार होगा जब भारत विश्व कप की मेजबानी करेगा. भारत ने पिछले साल ही विश्व कप आयोजित किया था. वहीं यह कुल चौथी बार होगा जब भारत में विश्व कप खेला जाएगा. 2018 से पहले भारत 1982 और 2010 में विश्व कप आयोजित करा चुका है. एफआईएच के बयान में बताया गया है कि 2022 में होने वाला महिला विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा.

THIS JUST IN: After #HWC2018‘s resounding success, India win the hosting rights for the 2023 Hockey Men’s World Cup, in 🇮🇳’s 75th Independence year!

Read more: https://t.co/vemee37J8l#IndiaKaGame pic.twitter.com/ymjgxGwVmy

— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 8, 2019