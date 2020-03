भारतीय चयनकर्ता महेंद्र सिंह धोनी के सामने टीम में वापसी से पहले भले ही आईपीएल 2020 में अच्‍छा प्रदर्शन करने की शर्त रख रहे हों लेकिन फैन्‍स के बीच अभी भी कैप्‍टन कूल का क्रेज कम नहीं हुआ है. धोनी के फैन्‍स भारत में ही नहीं हर देश में हैं. माही के प्रति फैन्‍स की दिवानगी ऐसी है कि वो उनके मैच को देखने के लिए कही भी पहुंचने को तैयार हैं.

महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन पड़ोसी मुल्‍क पाकिस्‍तान में भी देखने को मिला. पाकिस्‍तान में जारी पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL 2020) के मुकाबले के दौरान यह फैन धोनी के नाम की जर्सी पहन कर मैदान में पहुंच गया. हालांकि पाकिस्‍तान की जर्सी पर उसने धोनी का नाम और नंबर-7 लिखवाया हुआ था.

Bhai in Stadium!

Stadium was overcrowded. Full support for @IsbUnited

Missing @msdhoni @PSL pic.twitter.com/zuUsZoNT1s

— Shehzad-Ul-Hassan (@shehzad441) March 8, 2020