साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की आलोचना कर बुरे फंसे हैं. स्टेन ने सोशल मीडिया पर एक बातचीत के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की तुलना आईपीएल कर उसे बेस्ट बता रहे थे. इसके बाद क्रिकेट फैन्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसा घेरा कि उन्हें आईपीएल की आलोचना पर अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा. इसके अगले ही दिन पीएसएल को कोविड- 19 के कारण अनिश्चितकाल के स्थगित करना पड़ा है. इसके बाद फैन्स ने एक बार फिर डेल स्टेन की जमकर क्लास लगाई है.

डेल स्टेन ने भले इस आलोचना के लिए माफी मांग ली है. लेकिन फैन्स ने उन्हें ट्रोल कर सबक सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है.

विराट वॉरियर ने लिखा, ‘हां डेल अब मैं समझा, पीएसएल किस रूप में आईपीएल से ज्यादा बेहतर है, यह कोरोना के चलते है.’

गब्बर नाम के इस यूजर ने पीएसएल के नाश्ते की एक तस्वीर पोस्ट की है, जो पीएसएल खेलने वाले एक विदेशी खिलाड़ी ने अपलोड की थी.

But but #PSL is more rewarding than #IPL . Now sit at home for rest of the year and enjoy watching your friends play IPL and T20 World Cup #DaleSteyn .

तेजस श्रीवास्तव ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘लेकिन लेकिन पीएसएल आईपीएल से ज्यादा आनंददायक है. अब बाकी बचे साल के लिए घर पर बैठिए और अपने दोस्तो को आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में खेलते देख एंजॉय कीजिए. ‘

इस यूजर ने स्टेन की दो तस्वीरें पोस्ट कर लिखा- पीएसएल स्थगित होने के बाद डेल स्टेन का कुछ ऐसा हाल…

Dale Steyn after "fulfilling" PSL got postponed because of Covid. @DaleSteyn62 #PSL62021 pic.twitter.com/3bU2uFt9h3

हालांकि डेल स्टेन ने अपनी इस तुलना पर माफी मांग ली थी. उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था- कि उनका दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी आधारित टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट को ‘नीचा दिखाने या अपमान करने’ का कोई इरादा नहीं था. स्टेन ने कहा था कि उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया कि आईपीएल में पैसों की बात के बीच कई बार क्रिकेट को भुला दिया जाता है. लेकिन भारतीय फैन्स उन्हें सबक सिखाने के पूरे मूड में आ चुके हैं.

IPL has been nothing short of amazing in my career, as well as other players too.

My words were never intended to be degrading, insulting, or comparing of any leagues.

Social media and words out of context can often do that.

My apologies if this has upset anyone.

Much love

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) March 3, 2021