PT Usha भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, किरन रिजिजू ने दी बधाई

महान एथलीट पीटी उषा (PT Usha) को भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association) का अध्यक्ष चुना गया है. वह आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बनीं हैं. केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने ‘उड़नपरी’ पीटी उषा को आईओए का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी. रिजिजू पहले केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं.

रिजिजू ने ट्वीट में लिखा, ” दिग्गज गोल्डन गर्ल, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई. मैं अपने देश के सभी खेल नायकों को प्रतिष्ठित आईओए का पदाधिकारी बनने पर भी बधाई देता हूं! देश को उन पर गर्व है.”