BWF World Badminton Championships बासेल (स्विट्जरलैंड): पीवी सिंधु (PV Sindhu) जब बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप-2019 (BWF World Badminton Championships) का फाइनल खेलने बैडमिंटन कोर्ट में उतरीं तो उनके सामने चुनौती देने थीं दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी जापान की नोजोमी ओकुहारा (Nozomi Okuhara). चुनौती कठिन थी, लेकिन सिंधु के दिमाग में एक ही बात थी कि किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करनी है और ऐसा उन्होंने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाकर जाहिर भी कर दिया. वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें पायदान पर काबिज सिंधु ने पूरे मैच में दुनिया की चौथी नंबर की खिलाड़ी को संभलने का मौका नहीं दिया और 37 मिनट में खेल ख़त्म कर जीत हासिल कर ली. सिंधु ये चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. इससे पहले ये कारनामा कभी किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने नहीं किया था. चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता.

पहला गेम 16 मिनट में जीता

पीवी सिंधु ने ओकुहारा को सीधे गेमों में 21-7, 21-7 से पराजित किया. यह मुकाबला 37 मिनट तक चला. इस जीत के साथ ही सिंधु ने ओकुहारा से खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 9-7 का कर लिया है. साल 2017 और 2018 में रजत और 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकीं सिंधु ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 5-1 की बड़ी बढ़त बना ली. भारतीय खिलाड़ी इसके बाद 12-2 से आगे हो गईं. सिंधु ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और 16-2 की लीड लेने के बाद 21-7 के बड़े अंतर से पहला गेम जीत लिया. भारतीय खिलाड़ी ने 16 मिनट में पहला गेम अपने नाम किया.

वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप: सिंधु ने फाइनल जीत रचा इतिहास, ये कारनामा करने वालीं पहली भारतीय

