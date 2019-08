नई दिल्ली: बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मंगलवार को को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. वीडिया में दिखाई दे रहा है कि सिंधु ने अपना मेड‍ल पीएम मोदी के हाथ में रख दिया. वीडियो में पोज देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से मेडल लेकर सिंधु को पहनाया. इसके बाद पीएम और सिंधु के बीच बातचीत होती नजर आ रही है. प्रधानमंत्री ने सिंधु को बधाई दी और सुनहरे भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं दी.

बता दें स्विटजरलैंड में बीते 25 अगस्‍त को बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु रात में भारत लौटी हैं. स्वदेश लौटने के बाद उन्‍होंने दिल्‍ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

#WATCH : Shuttler PV Sindhu meets PM Narendra Modi in Delhi; Sindhu won a gold medal at the BWF World Championships on August 25. pic.twitter.com/RYR1hAWswL

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सिंधु के साथ मुलाकात की फोटो पोस्ट की है और फोटो के साथ लिखा है, “यह भारत के लिए गर्व की बात है. एक चैम्पियन ने गोल्ड जीता. पीवी सिंधु से मिलकर खुशी हुई. उन्हें बधाई और उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं.”

स्वदेश लौटी वर्ल्‍ड चैंपियन सिंधू का जोरदार स्वागत, कहा-अभी उसी अहसास में जी रही हूं

इससे पहले सिंधु केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से भी मिलीं. रिजिजू ने कहा कि सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है. केंद्रीय खेल मंत्री ने सिंधु को 10 लाख रुपए का चेक दिया.

Delhi: Sports Minister Kiren Rijiju met shuttler PV Sindhu, earlier today, and presented a Rs 10 lakhs cheque to her for winning a gold medal in BWF World Championships. pic.twitter.com/3sJyQcYaVu

