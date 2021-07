Tokyo Olympics 2020 Day 8 PV Sindhu VS Akane Yamaguchi Live: भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन क्वॉर्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागूची को 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. रियो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकीं सिधु ने अपनी चिर-प्रतिद्वंद्वी जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेमों में हराकर यहां जीत दर्ज की.Also Read - Tokyo Olympics 2020: टोक्यो ओलंपिक से खुशखबरी, Lovlina Borgohain ने किया भारत का दूसरा पदक पक्का

पहला गेम आसानी से जीतने के बाद सिंधु ने दूसरे गेम में भी 12-6 की बढ़त बना ली थी. लेकिन यहां से यामागुची ने शानदार वापसी करते हुए सिंधु की चिंताएं बढ़ा दीं. एक वक्त यामागुची ने 20-18 से अपनी बढ़त बना ली थी और वह यह गेम जीतने से सिर्फ एक प्वॉइंट ही दूर थीं. लेकिन सिंधु ने इन पलों की अहमियत को बखूबी समझते हुए अपना धैर्य बरकरार रखा और यहां से शानदार वापसी कर ली. Also Read - Tokyo Olympic 2020: MC Mary Kom का ओलंपिक सपना चकनाचूर, कोलंबिया की इंग्रिट वलेंसिया से हारीं

Also Read - Tokyo Olympic 2020: जीत की तरफ पीवी सिंधु ने बढ़ाए कदम, इन प्रतिभागियों पर आज देश की होगी नजर

सिंधु ने एक के बाद 4 प्वॉइंट्स लेकर यह गेम और मैच अपने नाम कर लिया. पहला गेम उन्होंने सिर्फ 23 मिनट में अपने नाम किया था. लेकिन दूसरे गेम को जीतने के लिए उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी. लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी.

Yessss!! Saved two game points to win it!! Super stuff from PV Sindhu. Love her reaction after that final point🔥 #Badminton #Tokyo2020

— Darren Caldeira (@darrencaldeira) July 30, 2021