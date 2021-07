Tokyo Olympics 2020, PV Sindhu vs Tai Tzu-Ying Semifinal Live Streaming: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (PV Sindhu) चीनी ताइपे की ताई जु यिंग (Tai Tzu-ying) के खिलाफ टोक्यो ओलंपिक के वीमेंस सिंगल्स का सेमीफाइनल मैच खेलेंगी. सिंधु पदक से अब बस एक कदम दूर हैं. रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता सिंधु ने इस तरह बैडमिंटन में पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक की उम्मीद बनाए रखी है. उन्होंने क्वार्टरफाइनल में जापान की अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) को 56 मिनट में 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है.Also Read - Tokyo Olympics 2020, Women's Discus Throw: Kamalpreet Kaur का Final में प्रवेश, ओलंपिक मेडल की प्रबल दावेदार

पीवी सिंधु ने अकाने यामागुची पर दर्ज की शानदार जीत: मौजूदा विश्व चैम्पियन सिंधु ने दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी यामागुची के खिलाफ 11-7 के जीत के रिकॉर्ड का फायदा उठाकर पहला गेम महज 23 मिनट में 21-13 से अपने नाम कर लिया, जो यामागुची पर उनकी 12वीं जीत रही. दूसरे गेम में यामागुची ने वापसी करने की कोशिश की लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और 33 मिनट में जीत दर्ज कर अंतिम चार में जगह पक्की की. Also Read - Tokyo Olympics 2020 Day 9 Live Updates: डिस्कस थ्रोअर Kamalpreet Kaur फाइनल में पहुंचीं, PV Sindhu से मेडल की आस

पीवी सिंधु भारत की एकमात्र उम्मीद: सिंधु ने प्री क्वार्टरफाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट को सीधे गेम में हराया था. वह बैडमिंटन में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बची हैं. पुरुष एकल खिलाड़ी बी साई प्रणीत तथा चिराग शेट्टी और सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी नाकआउट चरण के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थीं. Also Read - Most Beautiful Athlete in Olympic: ओलंपिक में अपने खेल से ज्यादा खूबसूरती की वजह से चर्चा में हैं ये खिलाड़ी, संभलकर देखें तस्वीरें

Tokyo 2020, PV Sindhu vs Tai Tzu-Ying Head to Head Record: पीवी सिंधु के खिलाफ चाइनीज ताइपे की इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 18 में से 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि सिंधु 5 मैच ही अपने नाम कर सकी हैं.

कहां देख सकेंगे PV Sindhu vs Akane Yamaguchi सेमीफाइनल मैच का Live Telecast?

इस मैच का लाइव प्रसारण Sony TEN 2 और Sony SIX HD & SD (अंग्रेजी), Sony TEN 3 (हिंदी) और Sony TEN 4 (तमिल और तेलुगु) पर होगा. DD अपनी प्रादेशिक और DTC सेवाओं पर ओलंपिक भी दिखाएगा. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV पर उपलब्ध रहेगी.

