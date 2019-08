नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी सिंधू को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने पर बधाई देते हुए रविवार को कहा कि उनका समर्पण प्रेरणादायी है. सिंधू ने जापान की नाजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं.

राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ‘‘बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप जीतने पर बधाई पीवी सिंधू. यह पूरे देश के लिये गौरवशाली क्षण है. कोर्ट पर आपका जादुई खेल, कड़ी मेहनत और दृढ़ता लाखों लोगों को रोमांचित और प्रेरित करती है. विश्व चैंपियन को भविष्य के मुकाबलों के लिये शुभकामनाएं.’’

PV Sindhu’s success will inspire generations of players.

Congratulations to her for winning the Gold at the BWF World Championships. The passion and dedication with which she’s pursued badminton is inspiring.

The stupendously talented @Pvsindhu1 makes India proud again!

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘बेजोड़ प्रतिभा है पीवी सिंधू. फिर से भारत को गौरवान्वित किया. बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई. पी वी सिंधू की सफलता खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी.’’

Watch 👀 the 2019 #WorldChampion as she speaks about – how she is feeling after the historic win at the #BWFWorldChampionships2019 and what made her feel more special!

गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा कि सिंधु आपने देश को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका दिया है.

Kudos to @Pvsindhu1 for clinching India’s first-ever gold medal at the BWF World Championships after defeating her Japanese counterpart Nozomi Okuhara.

You have made the entire nation proud with your incredible achievement.#BWFWorldChampionships

— Amit Shah (@AmitShah) August 25, 2019