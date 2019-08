नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन संघ (बाइ) ने स्विट्जरलैंड के बासेल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने वाली पीवी सिंधू को 20 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने का एलान किया है. इसके साथ ही बैडमिंटन संघ साई प्रणीत को भी पांच लाख रुपये देकर सम्मानित करेगा. पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वालीं पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं. वहीं, प्रणीत पुरुष एकल में 36 साल बाद कांस्य जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं.

बाइ ने ट्वीट किया, ‘‘बाई अध्यक्ष हिमांत बिस्वा ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर विश्व चैंपियन पीवी सिंधू को 20 लाख रुपये और साई प्रणीत को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की’’ सिंधू जहां विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी वहीं प्रणीत पुरूष एकल में 36 साल बाद कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने.

बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप (BWF World Badminton Championships) में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने इस खिताब को अपनी मां के साथ-साथ हर भारतीय को समर्पित किया है. ओलम्पिक रजत पदक विजेता सिंधु ने रविवार को बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी जापान की नोजोमी ओकुहारा (Nozomi Okuhara) को 21-7, 21-7 से हराकर चैम्पियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया.

सिंधु ने इस जीत के बाद कहा, “आज मेरी मां का जन्मदिन है और यह स्वर्ण उन्हें समर्पित है. इसके अलावा यह खिताब हर भारतीय को समर्पित है. अब मैं इस पदक का जश्न बहुत अच्छे तरीके से मनाऊंगी क्योंकि मुझे इस पदक का लंबे समय से इंतजार था.” उन्होंने कहा, “हर भारतीय को इस जीत की तलाश थी, खासकर रियो ओलम्पिक में रजत पदक जीतने के बाद से सभी भारतीयों की मुझसे काफी उम्मीदें बढ़ गई थी. इसके बाद से जब भी मैं टूर्नामेंट में खेलने जाती थी, लोग मुझसे पदक की उम्मीद लगाए बैठे रहते थे.”

