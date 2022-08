PV Sindhu Wins Gold: कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स (CWG 2022) में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेली ली को हराकर गोल्‍ड पर कब्‍जा किया. सिंधु के चलते बर्मिंघम की धरती पर भारत का तिरंगा झंडा सबसे ऊपर नजर आया. राष्‍ट्रगान के साथ सिंधु ने देश का मान बढ़ाया. इस बड़ी जीत के साथ ही भारत कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स की पदकतालिका में चौथे स्‍थान पर आ गया है. न्‍यूजीलैंड को अबतक हुए खेल के दौरान पांचवें स्‍थान से संतोष करना पड़ा है.Also Read - Birmingham 2022 Commonwealth Games Medal Tally: पीवी सिंधु ने एकतरफा मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल, जानिए अब तक भारत के कुल कितने मेडल हुए?

पीवी सिंधु ने शुरू से ही कनाडा की मिशेली ली पर अपनी बढ़त बनाए रखी. पहले सेट से ही ने साबित कर दिया कि ली उनके साथ कहीं भी टक्‍कर में नहीं हैं. एक वक्‍त ऐसा था जब भारतीय शटलर ने छह प्‍वाइंट की बढ़त बना रखी थी. कई मौकों पर मिशेली ने वापसी की लेकिन जैसे-जैसे सेट अंतिम बड़ाव की तरफ आगे बढ़ने लगे ली ने हार मान ली. Also Read - CWG 2022: पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता सोना, कनाडा की खिलाड़ी को हराकर कॉमनवेल्थ गेम में भारत को दिलाया 19वां गोल्ड मेडल | Watch Video

GLORY FOR SINDHU🔥@Pvsindhu1 wins against Michelle Li (CAN) with a score of 2-0 at the #CommonwealthGames2022

With this win the former World Champion Sindhu adds another Gold🥇 to her long list of monumental achievements🤩

Many Congratulations Champ👍🏻🤩#Cheer4India pic.twitter.com/s7ZyiDxV2w

— SAI Media (@Media_SAI) August 8, 2022