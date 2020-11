भारत की बैडमिंटन स्‍टार पीवी सिंधू ने मंगलवार को अपने फैन्‍स को बड़ा झटका दिया. सिंधू के सोशल मीडिया अकाउंट की टाइमलाइन पर रिटायरमेंट शब्‍द लिखा हुआ है. उनका ये पोस्‍ट इस वक्‍त खूब वायरल हो रहा है. Also Read - कई टीमों के टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के बाद BWF ने थॉमस और उबेर कप को किया स्थगित, जानें पूरी डिटेल

पोस्‍ट की हेडलाइन में सिंधू ने अंग्रेजी में लिखा, “आई रिटायर, डेनमार्क ओपन वाज माई फाइनल स्‍ट्रॉ.” हिन्‍दी में इसका मतलब होता है कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूं. डेनमार्क ओपन मेरा आखिरी टूर्नामेंट था. Also Read - BAI अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने को तैयार हुईं वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधू

साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में पीवी सिंधू ने सिलवर मेडल जीतकर इतिहास रचा था. इसके अलावा बीते साल उन्‍होंने कई उपलब्धियां हासिल की थी. वो वर्ल्‍ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की स्‍टार बनकर उभरी.

