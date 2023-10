क्विंटन डिकॉक ने लगातार दूसरा शतक जड़ रचा इतिहास, दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

ICC वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका के धाकड़ सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (Quinton De kock) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोक इतिहास रच दिया है. इस वर्ल्ड कप में क्विंटन का ये लगातार दूसरा सैकड़ा है. इस तरह वह वनडे वर्ल्ड कप में लगातार 2 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे और साउथ अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. यही नहीं, क्विंटन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे सलामी बल्लेबाज बन गए हैं.

वर्ल्ड कप में लगातार शतक

वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के शतक

क्विंटन ने 91 गेंदों पर शानदार छक्के से अपना शतक पूरा किया. उन्होंने शतक तक पहुंचने के लिए 8 चौके और 5 छक्के जड़े. हालांकि शतक जड़ने के कुछ देर बाद ही 109 रन के निजी स्कोर पर ग्लेन मैक्सवेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

Back to back centuries for Quinton de Kock in #CWC23 🤩@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 #AUSvSA pic.twitter.com/UuAV57DhP4

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 12, 2023