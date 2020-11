टीम इंडिया इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. यहां भारतीय बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल खेलने में हमेशा चुनौती रहती है. भारतीय पिचों की अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर उछाल कुछ ज्यादा ही रहती है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को इस उछाल में फंसाकर जल्दी-जल्दी आउट करने के लिए उतावले रहते हैं. लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल है. Also Read - India vs Australia: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने Day-Night टेस्ट को लेकर दिया बड़ा बयान

केएल राहुल (KL Rahul) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इस अतिरिक्त उछाल का हल ढूंढ लिया है. बीसीसीआई ने आज अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अश्विन टेनिस रैकेट से राहुल को बल्लेबाजी का अभ्यास कराते नजर आ रहे हैं. केएल राहुल यहां नेट में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, जबकि बॉलिंग पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जो हाथ की बजाए टेनिस रैकेट से बॉलिंग का अभ्यास करा रहे हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हए बीसीसीआई ने लिखा, 'यह खोज कैसी है? रविचंद्रन अश्विन टेनिस रैकेट से बॉल फेंक रहे हैं और केएल राहुल अपने बल्ले से इन्हें मार रहे हैं.'

