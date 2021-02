R. Ashwin Century: चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई शतकीय पारी के बाद सोशल मीडिया पर आर. अश्विन (R. Ashwin) छाए हुए हैं. पांच विकेट लेने के बाद शतक लगाकर आर. अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सभी का दिल जीत लिया है. अश्विन ने शतक पूरा करने के लिए जैसे ही चौका लगाया, वैसे ही विराट कोहली (Virat Kohli) सहित भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों ने तालियाँ बजाईं. अश्विन भी उछल पड़े. लेकिन अश्विन के साथ बैटिंग कर रहे मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने अश्विन का शतक पूरा होने पर जिस तरह से जश्न मनाया, उसकी चर्चा हो रही है. Also Read - Ravichandran Ashwin Prithi Narayanan Love Story: अश्निन के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के पीछे है प्रीति नारायण का 'प्यार', स्टेडियम में भी रहती हैं साथ, देखें तस्वीरें...

दरअसल, अश्विन ने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया. ज़ाहिर है इस पर अश्विन बेहद खुश थे, लेकिन अश्विन के साथ बैटिंग कर रहे मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) अश्विन से पहले ही जोरदार तरीके से उछल पड़े. अश्विन के शतक की ख़ुशी में मोहम्मद सिराज ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया. ऐसा लगा जैसे अश्विन की बजाय मोहम्मद सिराज ने शतक लगाया हो. Also Read - 5 Test centuries by Indian Bowlers: आर अश्विन ही नहीं, ये 5 भारतीय गेंदबाज भी लगा चुके हैं शतक; अहम मौकों पर दिलाई टीम इंडिया को जीत

अश्विन के शतक पर मोहम्मद सिराज की ख़ुशी का ये वीडियो सोशल मीडिया (Mohammed Siraj Viral Video) पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अश्विन के शतक पर सिराज किस तरह से जश्न मना रहे हैं. जब अश्विन का शतक हुआ तब सिराज भी 49 रन बनाकर खेल रहे थे. अश्विन (106) के आउट होने के बाद भारतीय पारी ख़त्म हो गई. सिराज 49 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्लैंड को भारत (India Vs England Test Match) ने 482 रनों का टारगेट दिया है. Also Read - R Ashwin Record: दूसरे टेस्ट मैच में आर अश्विन ने रचा इतिहास, फिर हरभजन सिंह से क्यों मांगी ली माफी?

5th test century and 3rd time for @ashwinravi99 with a 5w haul.

Some stat that. Class player! #INDvENG #INDvsENG #Ashwinpic.twitter.com/oxCq538afo

— Shivam Jaiswal MSDian (@7shivamjaiswal) February 15, 2021