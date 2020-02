भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन लंबे समय बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं. इससे पहले उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट पिछले साल (2019) नवंबर में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला था जो दोनों टीमों का पहला डे-नाइट टेस्ट था. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी में उनकी सख्त जरूरत थी उस समय अश्विन फेल हो गए.

रिषभ पंत का रन आउट होना भारतीय पारी का टर्निंग प्वाइंट रहा : टिम साउदी

भारत युवा विकेटकीपर रिषभ पंत का विकेट गंवाकर पहली पारी में संघर्ष कर रहा था. दूसरे छोर पर अजिंक्य रहाणे खड़े थे जिन्हें किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कम से कम स्ट्राइक रोटेट कर सके. लेकिन अश्विन क्रीज पर आने के बाद पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्हें न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी ने एक इनस्विंगर गेंद पर बोल्ड किया. अश्विन इस गेंद को भांप नहीं सके और आसानी से बोल्ड हो गए.

Ashwin 2020 starts with this. Like he does not know cricket #ashwin #INDvsNZTestCricket pic.twitter.com/yLCB4EmOsM

