शतरंज के नए बादशाह बनने की राह पर आर. प्रज्ञानानंदा, इस टूर्नामेंट में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय

चेन्नई. विश्व शतरंज में नई सनसनी बनकर उभर रहे आर. प्रज्ञानानंदा को कभी उनके माता-पिता ने शतरंज खेलने के लिए इसलिए प्रेरित किया था, ताकि वह टीवी से दूर रह सकें. लेकिन अब यह खिलाड़ी 64 खानों के इस खेल का नया बादशाह बनने की राह पर है. इस 18 वर्षीय खिलाड़ी को पिछले कुछ समय से पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है और उन्होंने बाकू में चल रहे फिडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके इसे सही साबित भी कर दिया.

प्रज्ञानानंदा को अब कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसका विजेता मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन के सामने चुनौती पेश करेगा. आनंद के बाद प्रज्ञानानंदा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट में जगह बनाई है.

प्रज्ञानानंदा ने साढ़े चार साल की उम्र से शतरंज खेलना शुरू किया था तथा अपने करियर में वह अभी तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं. पिछले साल उन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी और पूर्व क्लासिकल चैंपियन मैगनस कार्लसन को एक ऑनलाइन टूर्नामेंट में हराया था. प्रज्ञानानंदा ने अब तक दिखाया है कि वह दबाव झेलने और खेल के चोटी के खिलाड़ियों को हराने में सक्षम हैं.