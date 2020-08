गत चैंपियन राफेल नडाल (Rafael Nadal) कोरोना वायरस महामारी की वजह से यूएस ओपन (US Open) नहीं खेलेंगे। नडाल ने मंगलवार को ट्विटर के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी, जहां उन्होंने नए टेनिस कैंलेडर की आलोचना की। Also Read - ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नील वेगनर जैसी गेंदबाजी नहीं कर सकेंगे भारतीय गेंदबाज : मैथ्यू वेड

विश्व के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी ने कहा, “काफी विचार के बाद मैंने इस साल का यूएस ओपन ना खेलने का फैसला किया है। दुनिया भर में हालात मुश्किल हैं, कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है।” Also Read - स्थगित हुए T20 World Cup 2020 के बिके हुए टिकट अगले साल किस तरह से होंगे मान्य, जानिए पूरी डिटेल

34 साल के नडाल ने कहा, “ये ऐसा फैसला है जो मैं कभी नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने इस बार अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया है और इस समय मैं यात्रा नहीं करूंगा।” Also Read - नोवाक जोकोविच ने कोरोना को दी मात, टेनिस कोर्ट पर आए नजर, देखें पहली तस्‍वीर

नडाल के इस फैसले पर किसी को खास हैरानी नहीं है क्योंकि स्पेन के इस खिलाड़ी ने जून में दिए एक बयान में कहा था कि वो यूएस ओपन में खेलने के बारे में तभी सोचेंगे जब हालात पूरी तरह से सुरक्षित होंगे।

यूएस ओपन का आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच न्यूयॉर्क में किया जाएगा, जो कि फ्रेंच ओपन (27 सितंबर-11 अक्टूबर) से एक हफ्ते पहले खत्म होगा।

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020