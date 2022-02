Mexico Open 2022 final: राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने इस सप्ताह के शुरू में कहा था कि उन्हें अपने करियर के आंकड़ों की जानकारी नहीं है. अब वह इन आंकड़ों पर जरूर गौर करना चाहेंगे. स्पेन के इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने शनिवार को यहां कैमरून नॉरिस (Cameron Norrie) को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता. इससे उन्होंने इस सत्र में अपने रिकार्ड को 15-0 पर पहुंचा दिया जो कि सत्र के शुरू में उनका सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है.Also Read - टेनिस कोर्ट पर एक साथ खेलते नजर आएंगे रोजर फेडरर-राफेल नडाल, जानें कब और कहां होगा टूर्नामेंट

राफेल नडाल ने अपना 91वां एटीपी खिताब जीता. यह उनका वर्ष 2022 में तीसरा खिताब है. उन्होंने इस साल आस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था. Also Read - 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर भी Rafael Nadal की नहीं बदली रैंकिंग, Novac Djokovic नंबर 1, Roger Federer खिसके

ओपन युग में सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में नडाल अब तीसरे नंबर पर काबिज इवान लेंडल से केवल तीन खिताब पीछे हैं. जिमी कोनर्स 109 खिताब के साथ शीर्ष पर हैं जबकि उनके बाद रोजर फेडरर का नंबर आता है. Also Read - Australian Open 2022 Final: Rafael Nadal ने रच दिया इतिहास, Daniil Medvedev को शिकस्त देकर जीता 21वां ग्रैंड स्लैम

Third title of 2022 for @RafaelNadal 🔥

Nadal defeats Cameron Norrie 6-4, 6-4 in Acapulco, winning the 91st title of his career 💪@AbiertoTelcel | #AMT2022 pic.twitter.com/FbSJMo9rH9

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2022