राफेल नडाल की एक साल बाद दमदार वापसी, डोमिनिक थिएम को 7-5, 6-1 से हराया

ब्रिसबेन. बाईस बार के ग्रैंडस्लैम चैम्पियन राफेल नडाल ने दुनिया के पूर्व नंबर तीन खिलाड़ी डोमिनिक थिएम को 7-5, 6-1 से हराकर इस साल में पहली जीत दर्ज की. राफेल नडाल ने एक साल बाद वापसी की थी और इस मैच में शानदार खेल दिखाया. तीस वर्ष के नडाल ने पहले सेट में सिर्फ छह सहज गलतियां की और तीन ही अंक गंवाए, उन्होंने 89 मिनट में यह मुकाबला जीता.

पिछले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में बाहर होने के बाद से नडाल ने कोई एकल मैच नहीं खेला है. कूल्हे की चोट के कारण लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद लौटे नडाल यहां वाइल्ड कार्ड पर खेल रहे हैं.

राफेल नडाल को पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए. कूल्हे के सफल ऑपरेशन के बाद उन्होंने वापसी की है. कोर्ट पर उतरते ही दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में भी खेलते नजर आएंगे.

Rafa Nadal walks on court to play his 1st singles match in 349 days against Thiem.

Missed the walk.

Missed the humility.

Missed the vamos.

He’s met with a packed, roaring crowd.

This is how you greet a legend.

pic.twitter.com/5RfRBZwLps

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 2, 2024