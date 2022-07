गुरुवार को विंबलडन के दूसरे दौर में राफा नडाल (Rafael Nadal) ने सेंटर कोर्ट पर रिकार्डिस बेरांकिस (Ricardas Berankis) को चार सेट वाले मैच में हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई. नडाल ने बेरांकिस को 6-4,-6-4, 4-6, 6-3 से हराकर अपनी रिकॉर्ड 307वीं जीत दर्ज की. नडाल का अगला मुकाबला लोरेंजो सोनेगो (Lorenzo Sonego) के खिलाफ होगा.Also Read - एंजेलिक कर्बर ने दर्ज की जीत, Wimbledon 2022 के अगले दौर में पहुंचीं

मैच की शुरुआत में नडाल बेरांकिस के खिलाफ पूरी तरह सहज नहीं दिख रहे थे लेकिन इसके बावजूद स्पेन के इस अनुभवी खिलाड़ी ने पहले दो सेट लगातार जीते. हालांकि तीसरे सेट में बेरांकिस ने धमाकेदार वापसी की.

Just when you think you’ve got him on the ropes… #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/eMX2W2eYox



चौथे सेट के दौरान नडाल पहले से कहीं बेहतर दिखे लेकिन जब ये स्पेनिश खिलाड़ी चौथे सेट में 3-0 से आगे था तब बारिश के चलते मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा चूंकि मुकाबला खुली छत के नीचे हो रहा था. बारिश बंद होने के बाद जब मैच शुरू किया गया को नडाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को वापसी का एक मौका नहीं दिया और 6-3 से आखिरी सेट जीतकर मैच अपने नाम किया.

Closing it out in style @RafaelNadal books his place in the third round with a 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 win over Ricardas Berankis#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/jy0OEaHjeY

— Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2022