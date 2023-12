22 ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल (Rafael Nadal) ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के आगामी सीजन के साथ प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 31 दिसंबर को मेन्स डबल्स में नडाल इंजरी के बाद अपना पहला मैच खेलेंगे, जहां उनके पार्टनर मार्क लोपेज होंगे. नडाल और लोपेज की जोड़ी ने 2016 में हुए रियो ओलंपिक में स्पेन के लिए मेन्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था. 41 साल के लोपेज 2021 से नडाल की कोचिंग टीम के सदस्य हैं.

ये वाइल्डकार्ड जोड़ी मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन की ऑल-ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पैट राफ्टर एरेना में खेलेगी. 2022 लेवर कप में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रोजर फेडरर के फेयरवेल मैच के बाद नडाल का ये पहला डबल्स मैच होगा.

