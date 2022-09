स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने खुलासा किया है कि लेवर कप में रोजर फेडरर (Roger Federer) के आखिरी मैच के दौरान वो इतने भावुक क्यों हो गए थे. उन्होंने साथ ही कहा कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्विस दिग्गज के साथ खत्म हो रहा था. रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब के विजेता नडाल और फेडरर 23 सितंबर को लेवर कप मैच में अमेरिकी जोड़ी जैक सॉक और फ्रांसेस तियाफो से अपनी युगल हार के बाद भावुक हो गए, हार के बाद दोनों के लिए आंसू रोकना मुश्किल लग रहा था.Also Read - झूलन गोस्वामी ने कई महिलाओं को खेल के लिए प्रेरित किया : विराट कोहली

नडाल और फेडरर 2004 में प्रतिद्वंद्वी के रूप में कोर्ट पर उतरे थे और इसके सबसे अच्छे दोस्त बने रहे. फेडरर ने पहली बार 2004 में मियामी में एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट में नडाल का सामना किया था. वे 24 फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा के साथ कई सालों तक 39 बार आमने-सामने हुए.

नडाल ने कहा, “अंत में मैं काफी भावुक हो गया था. मेरे लिए खेल के इतिहास के इस अद्भुत क्षण का हिस्सा बनना बहुत बड़ा सम्मान है, और एक ही समय में कई वर्षों तक एक साथ बहुत सारी चीजें साझा करना आसान नहीं रहा है.”

उन्होंने कहा, “फेडरर के साथ मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी जा रहा है क्योंकि उन सभी क्षणों में जो वह मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में मेरे सामने (या) मेरे साथ खेले हैं. यहां परिवार, सभी लोगों को देखें तो सभी काफी भावुक हैं. इसका वर्णन करना मुश्किल है. लेकिन, हां, यह एक अद्भुत क्षण था.”

