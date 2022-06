Live updates of French Open semi finals match between Rafael Nadal vs Alexander Zverev:Also Read - राफेल नडाल की खेलभावना ने जीता सचिन तेंदुलकर का दिल, सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में राफेल नडाल (Rafael Nadal) के खिलाफ तीन घंटों तक रोमांचक मुकाबला करने के बाद जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev) एड़ी में गंभीर चोट लगने की वजह से रिटायर हर्ट हो गए. जिसके बाद केवल दो सेट खेलकर नडाल 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए. Also Read - French Open 2022: सिलिच को हराकर पहली बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचे कैस्पर रूड, मैच के दौरान कोर्ट में घुसी पर्यावरण कार्यकर्ता

पहले सेट में करीबी मुकाबले के बाद नडाल ने 7-6 से बढ़त हासिल की थी। दूसरे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों की बीच कड़ी टक्कर चल रही थी। जब गेल 6-6 से बराबरी पर था तो ज्वेरेव एड़ी मुड़ जाने की वजह से कोर्ट पर गिर पड़े और दर्द से कराहने लगे। उन्हें मेडिकल सुविधा दी गई और व्हीलचेयर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया। इस दौरान मैच रुका रहा। Also Read - French Open 2022: रोहन बोपन्‍ना की जोड़ी को SF में मिली हार, नौ साल से भारत को ग्रैंडस्‍लैम का इंतजार

कुछ देर बाद ज्वेरेव बैसाखियों के सहारे कोर्ट पर आए और ऐलान किया कि वो मैच से रिटायर हर्ट हो रहे हैं, यानि कि बिना मुकाबला खत्म किए नडाल अपने करियर के 14वें फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंच गए।

14वीं बार फ्रेंच ओपन में पहुंचे नडाल ने चोटिल हुए ज्वेरेव के लिए दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “बहुत कठिन। ईमानदारी से, उसके लिए बहुत दुख की बात है। वो एक अविश्वसनीय टूर्नामेंट खेल रहा था। उसे रोते हुए देखना बहुत कठिन पल है। उसे ऑल द बेस्ट।”

किंग ऑफ प्ले कहे जाने वाले नडाल ने कहा, “ये एक बेहद कठिन मैच था. तीन घंटे से ज्यादा हो गए और हमने दूसरा सेट भी पूरा नहीं किया. ये दौरे पर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, वो आज जिस तरह खेल रहा है.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए, रोलांड गैरोस के फाइनल में होना एक सपना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ ही, इसे इस तरह से खत्म करना … मैं साशा के साथ उनके कमरे में गया और उसे इस तरह से रोते हुए देखना मुश्किल था- मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं.”

रिकॉर्ड 22वें ग्रैंड स्लैम खिताब का पीछा कर रहे नडाल रविवार को होने वाले फाइनल में मारिन सिलिक या कैस्पर रूड से भिड़ेंगे.