राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 से हटे; ब्रिसबेन इंटरनेशनल में चोटिल होने के बाद स्पेन लौटे

22 ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल (Rafael Nadal) ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन (Jordan Thompson) से हार के दौरान लगी चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से हट गए हैं. रविवार को नडाल ने ट्विटर के जरिए ये ऐलान किया. स्पैनिश दिग्गज ने कहा कि मेलबर्न में एमआरआई स्कैन में “माइक्रो” मसल टियर की पुष्टि हुई है और वह इलाज के लिए तुरंत स्पेन लौटेंगे.

नडाल ने थॉम्पसन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के आखिरी सेट के दौरान मांसपेशियों में समस्या के बाद मेडिकल टाइमआउट लिया. हालांकि ब्रेक से वापस लौटने के बाद भी उन्हें अपने बैकहैंड साइड में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था.

इस नई चोट ने हिप सर्जरी के बाद कमबैक कर रहे 37 वर्षीय खिलाड़ी के लिए चिंताएं बढ़ा दीं. हालांकि नडाल ने कहा है कि वह इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है लेकिन उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने की संभावना बेहद कम है.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news. Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C

नडाल ने ट्वीट किया, “ब्रिस्बेन में मेरे आखिरी मैच के दौरान मेरी मांसपेशियों में एक छोटी सी समस्या हो गई थी, जिससे जैसा कि आप जानते हैं, मैं चिंतित हो गया था. एक बार जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मुझे एमआरआई कराने का मौका मिला और पता चला कि मेरी एक मांसपेशी में माइक्रो टियर है, लेकिन उस हिस्से में नहीं जहां मुझे चोट लगी थी और यह अच्छी खबर है.”

नडाल ने कहा कि उनकी रिकवरी के इस स्टेज में बेस्ट ऑफ फाइव सेट मैच उनके बस की बात नहीं है लेकिन वह उत्साहित हैं.

ओलंपिक चैंपियन ने कहा, “अभी मैं 5 सेटों के मैचों के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं हूं. मैं अपने डॉक्टर से मिलने, कुछ इलाज कराने और आराम करने के लिए वापस स्पेन जा रहा हूं.”

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.

Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024